Камчатским спортсменам раздадут биодобавку «Омега-3»

На Камчатке свою благотворительную деятельность продолжает Тымлатский рыбокомбинат. На сей раз пищевую добавку «Омега-3» из дикого камчатского лосося получили воспитанники краевых спортивных школ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Олег Сукноваленко, исполнительный директор производственно-технической базы для хранения, изготовления «Омега-3» Тымлатского рыбокомбината, подчеркнул, что подобная акция проводится не в первый раз. Основная задача предприятия - поддержать здоровье населения родного края, особое внимание уделяется школьникам, спортсменам, медикам, пенсионерам и гражданам, которые особенно в этом нуждаются.

«Рыбокомбинат выделил биологическую активную добавку «Омега-3» краевым спортивным школам для поддержания юных спортсменов. Добавка очень полезна для здоровья – она стимулирует рост, выносливость, силу, а также психологические и физические стремления. Пожелаем нашим спортсменам удачи, побед и самое главное – здоровья», - сказал Олег Сукноваленко.

Не так давно в рамках благотворительной акции биодобавку из дикого камчатского лосося получили более 2,2 тысячи пенсионеров и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому и в стационарах, а также ветераны Великой Отечественной войны. Также биологически активная добавка «Омега-3» от Тымлатского рыбокомбината отправлялась предприятием поддержать иммунитет и укрепить здоровье жителей Донецкой народной республики.

Капсулы гранатового и золотистого цвета, производимые Тымлатским рыбокомбинатом, хранят в себе всю силу и пользу Камчатки и её главного богатства – лосося. Ценный рыбный жир помогает укрепить организм, поддерживает его функционирование, замедляет негативные процессы и способствует сохранению здоровья сердца и сосудов. А для пожилого человека «Омега-3» - отличная возможность оставаться в хорошем состоянии до глубокой старости.

Уникальность завода Тымлатского рыбокомбината по переработке и капсулированию рыбного жира «Омега - 3» заключается в том, что сырьём для изготовления биологически активной добавки является жир из голов дикого камчатского лосося, который вылавливает само предприятие. Производственный комплекс завода оснащён передовым технологическим оборудованием, а производственная практика соответствует международным стандартам GMP, HACCP и Халяль. Продукция завода многократно удостоена золотого и платинового Знака качества XXI века.