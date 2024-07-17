Изменение правил доставки товаров Wildberries возмутили жителей Камчатского края

Жителей Камчатского края неприятно удивили новые правила доставки товаров в интернет-магазине Wildberries.

«Пару дней назад пыталась заказать комбинезон ребёнку, при оформлении заказа вдруг выскочила доставка - аж 616 рублей. Я, мягко сказать, удивлена. Предупреждения не было о том, что возвращается платная доставка. Причём, за книжку сайт просит 15 рублей, за футболку - уже 46. Непонятно, по какому принципу это происходит. По весу? Хотелось бы, конечно, чтобы о таких изменениях заранее предупреждали. Мне, возможно, в магазине будет теперь выгоднее покупать», - рассказала корреспонденту ИА «Камчатка» жительница Петропавловска-Камчатского Вера.

Причём, Wildberries предлагает оплатить доставку не всем.

«У мужа моего в приложении всё осталось по-прежнему, нет никакой платной доставки. У меня - есть. Почему? Непонятно. Я возмущена!», - пишет в одной из социальных сетей Анастасия Кузнецова.

Представители интернет-магазина объясняют произошедшие изменения тестированием нового подхода к показу затрат на логистику для отдалённых регионов.

«Стоимость доставки отображается отдельно, покупатели видят её в момент заказа, но на итоговую цену заказа это никак не влияет и с карты дополнительно ничего не спишется. Если вы решите отказаться от товара, то деньги за доставку вернутся вам вместе с деньгами за товар. Стоимость доставки зависит от вида перевозки - самолёт, поезд и другие - до вашего города, а также габаритов товара. Мы тестируем такой подход к отображению цены, чтобы для вас всё было ещё прозрачнее», — сообщили нашему корреспонденту в Wildberries.