Туристы на Камчатке могут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду

На Камчатке с 1 июля этого года проверить уровень подготовки инструкторов-проводников, которые водят туристов по опасным маршрутам, можно с помощью QR-кода и единого реестра. Новые правила заработали после вступления в силу поправок в федеральный закон о туризме. Они разработаны депутатами Госдумы совместно с Минэкономразвития России и касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма.

Поправки предполагают создание единого федерального реестра инструкторов-проводников. Последние могут попасть в него только после успешного прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Специалисты, успешно прошедшие квалификационный экзамен, получат нагрудный знак с QR-кодом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

С помощью QR-кода турист сможет заранее проверить, есть ли у инструктора-проводника необходимые знания и опыт для работы на сложном маршруте. После наведения камеры мобильного телефона на QR-код происходит переход на единый федеральный реестр на специализированном портале. Если фамилия инструктора-проводника в нём есть, значит, инструктор имеет соответствующий уровень подготовки и успешно прошёл аттестацию. С 1 июля этого года реестр доступен и на сайте Минэкономразвития России.

«Такие законодательные меры призваны повысить безопасность на туристических маршрутах, подчеркнуть для путешественников важность выбора легального специалиста, а для гидов – легализовать свою деятельность», - отметил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут раз в пять лет только в спортивных федерациях.