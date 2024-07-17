Мурал, посвящённый профессии горняка, готов на 80 % в столице Камчатки

Камчатский художник Андрей Волков, победивший в конкурсе эскизов граффити, посвящённого Дню горной промышленности края, наносит картину на стену здания по улице Лукашевского, 5 в Петропавловске-Камчатском. На сегодня рисунок готов более чем на 80 %.

«Когда я готовил эскиз мурала, хотелось сделать его максимально понятным для людей. На картине изображен камчатский символ – извергающийся вулкан, техника с помощью которой добываются полезные ископаемые и человеческие руки, которые держат камень с необработанным золотом», - сообщил художник Андрей Волков.

Как отметил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, такая картина будет отличаться от всех ранее нанесённых на фасады зданий. Она посвящена не камчатской природе, а конкретной профессии.

«Геологи - это люди, которые добывают из недр полезные ископаемые и из которых в дальнейшем строят дома, дороги, а также формируют золотой запас Российской Федерации. Не так давно в Камчатском крае учреждён новый праздник – День горной промышленности. Впервые в этом году мы решили провести фестиваль, чтобы познакомить жителей и гостей региона с такой профессией как геологи, горняки и так далее. Они работают в самых отдалённых и диких местах Камчатки, трудятся на благо региона и всей России. 20 июля в 15 часов на центральной площади, пройдёт фестиваль, на празднике будут поздравлять работников отрасли, познакомят гостей с техникой, с помощью которой добывают полезные ископаемые, а также угостят кашей. Приглашаю всех в субботу на главную площадь Петропавловска-Камчатского, вы получите самые незабываемые эмоции и узнаете много нового», - сказал Роман Василевский.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», День горной промышленности Камчатского края в регионе впервые отмечается так масштабно. Праздник в центре города пройдёт 20 июля, начало в 15:00. Для гостей организуют различные развлекательные площадки.

На празднике будет работать вахтовый посёлок с имитацией добычи золота, кулинарным мастер-классом и дегустацией «Каши горняка», выставками специализированной техники и образцов горных пород. Также пройдут ярмарка вакансий, конкурс «Лучший машинист погрузчика» и концертная программа с выступлением приглашённых артистов. Фестиваль организуют Правительство Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» и группа «Хайлэнд Голд».

Больше информации о празднике на сайте горнякикамчатки.рф и в социальных сетях фестиваля в Telegram и ВКонтакте.

Партнёры первого Фестиваля горной промышленности Камчатского края: АО «СиГМА», АО «Зарубежнефть», АО «Геотехнология», АО «Быстринская горная компания», АО «Камчатскстройматериалы», АО «Тепло Земли», ООО «Горняк-Север», ООО «Дальстрой», АО «Геотерм», ОАО «Елизовский карьер», ООО «Модерн Машинери Фар Ист», ООО «Устой-М».