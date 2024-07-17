Для работающих родителей с двумя и более детьми на Камчатке вводят ежегодную выплату

Работающие жители Камчатского края, которые воспитывают двух и более детей, смогут получить ежегодную семейную выплату с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Президент поставил задачу, связанную со снижением налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Поэтому для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится “семейная налоговая выплата”. Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, то часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме этой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6 %, а разница будет возвращена гражданину. Размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

При назначении выплаты будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Получение выплаты не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки.

Напомним, сегодня в Камчатском крае действуют такие меры поддержки, как ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующего ребёнка до достижения трёхлетнего возраста, ежемесячная денежная выплата семьям при рождении или усыновлении первого ребёнка, ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на детей, выплата на приобретение легкового автомобиля многодетным семьям, краевой материнский капитал и другие меры социальной поддержки семей с детьми.