Капитальный ремонт в камчатских школах обещают завершить до начала учебного года

В Камчатском крае семь школ капитально отремонтируют к началу учебного года в рамках федеральной программы «Модернизации школьных систем образования». Поручение отремонтировать все образовательные учреждения до начала учебного процесса дал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На сегодня работы по капитальному ремонту ведутся в школах № 9, № 36, № 45 Петропавловска-Камчатского, в Термальненской, Нагорненской, Раздольненской школах Елизовского района и в Ковранской школе Тигильского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева в ходе проверки встретилась с руководителями общеобразовательных организаций и подрядчиками.

«Семь школ в Камчатском крае зашли в этом году в национальный проект “Образование” и будут отремонтированы по федеральной программе “Модернизация школьных систем образования”. Это касается как школ в Петропавловске-Камчатском и Елизовском муниципальном районе, так и школы в селе Ковран, которая заходит на капитальный ремонт в двухгодичном цикле. Практически во всех школах ремонтные работы касаются обновления фасада и капитального ремонта крыш, а также обновления внутреннего наполнения, чтобы школьные пространства стали современными, красивыми и интересными. Мы уже побывали в школе № 9 вместе с губернатором Камчатского края Владимиром Викторовичем Солодовым, а также проверили ход ремонтных работ в 45 школе и в Елизовском районе. С 1 сентября тысячи школьников увидят новое обновлённое пространство, в котором будет интересно и легко учиться», — сообщила Александра Лебедева.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о продлении программы капитального ремонта детских садов, школ и учреждений среднего профессионального образования Камчатки до 2030 года.