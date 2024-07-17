Специалисты водоканала на Камчатке «реанимировали» скважину 80-х годов

В Камчатском крае на территории микрорайона Геологи в селе Коряки специалисты Камчатского водоканала восстановили и ввели в эксплуатацию вторую разведочно-эксплуатационную скважину. Как и первую, действующую скважину её пробурили еще в 80-ых годах прошлого века, однако длительное время скважину не эксплуатировали. За время простоя фильтры внутри скважины покрылись отложениями, что сильно затрудняло приток грунтовых вод и существенно снижало производительность скважины.

В июне 2024 года принято решение восстановить работу второй скважины и использовать её как резервный источник природной питьевой воды. До начала выполнения работ специалисты водоканала провели телеинспекцию и с помощью погружной видеокамеры оценили состояние труб и фильтров. После этого с помощью воздушного компрессора выполнили очистку ствола скважины и стенок фильтров от скопившихся отложений. Затем специалисты предприятия установили внутрь скважины новое водоподъёмное оборудование производительностью 16 кубометров воды в час. Скважинные насосы работают в автоматическом режиме и интегрированы в автоматизированную систему управления, благодаря чему показатели эксплуатации скважины оперативно поступают в центральную диспетчерскую службу предприятия. Это в свою очередь позволяет следить за уровнем воды в скважине, давлением в водопроводной сети и при необходимости регулировать работу насосного оборудования. На выполнение всех необходимых работ специалистам водоканала потребовалось не более двух недель.

Введение в эксплуатацию второй дополнительной скважины позволило создать резервный источник природной питьевой воды для обеспечения водоснабжением жителей микрорайона Геологи. Это позволило повысить надёжность и эффективность работы системы водоснабжения в населённом пункте, - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе КГУП «Камчатский водоканал».