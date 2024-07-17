Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» расширяется

В Камчатском крае, согласно распоряжению правительства региона от 29.03 2024 года, под управление КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» передано 82 особо охраняемые территории (ООПТ) регионального значения. Теперь сеть природных парков «Вулканы Камчатки» — это:

• природные парки: «Быстринский», «Ключевской», «Налычево», «Южно-Камчатский», «Вилючинский»;



• 14 государственных природных заказников (Бобровый, Жупановский лиман, Ичинский, Колычевская тундра, Олений дол, Река Удочка, Сурчиный, Тимоновский, Хламовитский Озеро Харчинское, Таёжный, Река Коль, Озеро Паланское, Озеро Начикинское);





• 68 памятников природы (Сопка Никольская, Скалы "Три брата" в Авачинской губе, Тимоновские ключи, Озеро Карымское, Кратерное озеро вулкана Малый Семячик, Остров Старичков, Горный массив Вачкажец, Озеро Дальнее, Урочище "Аквариум" на реке Левая Авача, Урочище "Утюги" в долине реки Авача, Озеро Зеленое, Озёра вокруг вулкана Бакенинг, Озеро Костакан, Голубые озёра, Озеро Сокоч, Озеро Тополовое, Гора Зайкин Мыс, Гора Бабий Камень, Бассейн реки Овражьей с термальными источниками, разгружающимися на протяжении 3-х км, Кальдера вулкана Горелый, Сопка Горячая, Озеро Опалинское, Толмачевские водопады, Нижне-Опалинские минеральные источники, Саванские горячие источники, Верхне-Опалинские минеральные источники, Ключ Карымайский, Холодные минеральные источники Белые водопады, Камчатская жемчужница на озере Валуй, Река Озерная-Толбачик, Андриановские водопады, Яр Генералка на реке Камчатка, Урочище Тумроки, Урочище Река Николка, Северный и Южный прорывы Большого трещинного Толбачинского извержения 1975-1976 гг., Остров Столбовой, Озеро Ажабачье, Озеро Двухюрточное, Озеро Долгое на реке Сторож, Дол Козыревской сухой речки на западном шлейфе сопки Плоской, Культуры хвойных пород-интродуцентов в посёлке Козыревск, Озеро Каповое (Подсопочное), Вулкан Хангар, Оганчинские минеральные источники, Охристые поля в нижнем течении реки Кававля, Остров Богослова, Мыс Витгенштейна, Остров Кекур Витгенштейна, Бухта Анастасии, Мыс Грозный, Остров Верхотурова, Озеро Илиргытгын, Озеро Потатгытгын, Река Белая, Лиственничник разнотравный в долине реки Пенжиной, Остров Добржанского, Паланские пороги, Точилинский разрез, Остров Скала, Камчатская жемчужница на реке Белоголовая, Аметисты в устье реки Шаманка, Мыс Кинкильский, Мыс Зубчатый, Мыс Южный, Остров Птичий, Остров Маньчжур, Лежбище моржей на косе Семенова острова Карагинский, Дранкинские горячие ключи).





Расширение зоны ответственности позволит обеспечить более эффективную охрану и контроль за этими территориями, а также создать единую систему управления природными ресурсами Камчатского края. Это важный шаг на пути к сохранению уникальной природы полуострова для будущих поколений, - сообщает Telegram-канал «Вулканы Камчатки».





Посетители, планирующие отправиться в путешествие по новым объектам сети природных парков «Вулканы Камчатки», должны заранее позаботиться о получении необходимых разрешений. Это поможет обеспечить безопасность гостей и сохранность природных ландшафтов.





Разрешения на посещение можно получить в офисах города Елизово и села Эссо, на портале gosuslugi41.ru, через приложение «Зелёная кнопка».