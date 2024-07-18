В два раза больше рабочих будут ремонтировать дорогу в микрорайоне «Мишенный-3» в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском началось благоустройство важнейшего городского объекта – микрорайона «Мишенный-3». Накануне глава города Константин Брызгин провёл выездное совещание с привлечением заказчика – службы автомобильных дорог и представителей подрядной организации. Было отмечено, что с началом работ подрядчик взял уверенный темп в намеченной работе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

«В настоящий момент здесь ведётся подготовка придомовых территорий для асфальтирования, выставляется бордюрный камень, идет трамбовка грунта. Как и обещали, мы успели провести все закупочные процедуры, заключен контракт на два года. Наша задача в этом году максимально заасфальтировать и благоустроить территорию», - подчеркнул глава города.

Константин Брызгин отметил, что уже проложено более километра ливневой канализации. Кроме того, подрядчик в два раза увеличит количество работников на объекте. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», основные работы планируют завершить в текущем строительном сезоне. В целом собираются уложить около 50 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и выполнить озеленение территории площадью 15 тысяч квадратных метров. Таким образом будет благоустроена территория жилой застройки от улиц Автомобилистов и Ватутина, включая проспект 50 лет Октября.

Напомним, что в 2022 году в микрорайоне «Мишенный-3» специалисты камчатского водоканала заменили ветхие коммунальные сети. В прошлом году городской подрядчик выполнил первый этап ремонтных работ. В мае 2024 года должен был начаться второй этап работ – непосредственно асфальтирование. Однако прокуратура вышла с иском о расторжении действующего контракта. После повторной проверки объявили новую закупку.