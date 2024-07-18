Камчатский край представит гостям ВЭФ-2024 виртуальный тур по полуострову

Камчатский край в рамках Восточного экономического форума на выставке «Улица Дальнего Востока» представит гостям мероприятия виртуальное туристическое путешествие по камчатскому полуострову.

Региональный павильон во Владивостоке с 3 по 6 сентября в рамках ВЭФ предоставит несколько активностей гостям камчатской площадки, в том числе туристический маршрут «Камчатка — здесь начинается Россия», презентацию инвестиционных проектов и плана реновации Петропавловска-Камчатского, ярмарку продукции камчатских производителей и другое. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства Камчатки.

Также другие дальневосточные регионы представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума-2024. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО.

«Выставка “Улица Дальнего Востока” – это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и экономический потенциал регионов Дальнего Востока, привлечь на эти территории инвесторов и туристов. Мне представляется важным продемонстрировать приезжающим на форум, что такое Дальний Восток и чем он живёт», – сообщил Юрий Трутнев.

Напомним, Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Форум учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.