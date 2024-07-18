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  4. Медики Камчатки рассказали о привычке, которая сохраняет память

Медики Камчатки рассказали о привычке, которая сохраняет память

12:36
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Медики Камчатки рассказали о привычке, которая сохраняет память

Ученые-нейробиологи из Университета Иллинойса провели исследование, участниками которого стали 76 пожилых человек. Об этом сообщили в Центре медпрофилактики на Камчатке.

Половине из них выдали планшеты с загруженными книгами, прошедшими специальный отбор. Другой половине достались девайсы с играми и головоломками.

В течение двух месяцев обе группы 5 дней в неделю уделяли своим занятиям по 90 минут, после чего были повторно исследованы их когнитивные навыки.

Результаты эксперимента показали, что читатели повысили свои способности лучше игроков. Они стали спокойнее и увереннее. Но главное, у них улучшилась рабочая и эпизодическая память, что и было целью исследования. Поэтому, если хотите улучшить память и избавиться от забывчивости, регулярно читайте книги, советуют врачи.

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