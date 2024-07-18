Новый центр цифрового образования детей «IТ-куб» откроют на Камчатке

Новый центр цифрового образования детей «IT-куб» откроется в Елизове осенью, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель председателя правительства края Александра Лебедева проверила ход работ в центре дополнительного образования, а также встретилась главой Елизовского района, руководителями организации и подрядчиками.

Новый «IТ-куб» откроется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» и станет структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Луч».

«В сентябре этого года в системе дополнительного образования появляется новое место, куда 400 школьников смогут прийти и обучиться навыкам робототехники, программирования, VR-разработки. “IT-куб” откроется на базе центра дополнительного образования “Луч”. На сегодняшний день в Петропавловске-Камчатском уже существует краевой “IT-куб” и Кванториум, еще один Кванториум открылся на базе школы. “IT-куб” в Елизове станет точкой нового современного технического образования, доступное для всех заинтересованных школьников. Таким образом мы расширяем нашу сеть, что предоставляет больше возможностей для получения современных навыков и востребованных компетенций, с которыми ребята смогут сделать наш край лучше», — рассказала Александра Лебедева.

Программы дополнительного образования пользуются повышенным спросом у камчатских школьников и их родителей. Более девяти тысяч ребят занимаются в кружках технической направленности на Камчатке.

«В соответствии с поручением губернатора Камчатского края, на территории центра дополнительного образования “Луч” ведутся ремонтные работы, чтобы шесть IT-кубов открылись уже этой осенью. Такие нововведения дадут стимул для обучения наших ребят», — рассказал глава Елизовского района Сергей Тюлькин.

Национальный проект «Образование» — программа по повышению качества образования, объявленная президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на достижение цели национальной Российской Федерации – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

IT-куб — это инновационная площадка, где школьники получают знания в области программирования и компьютерных технологий. Здесь же проводятся конкурсы, олимпиады, фестивали по конструированию, моделированию, робототехнике и программированию.

Первый IT-куб открылся в Петропавловске-Камчатском в 2021 году.