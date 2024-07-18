Борис Невзоров: Ещё два региона хотят ограничить авиаперевозку красной икры

К эксперименту по ограничению авиаперевозок красной икры частными лицами могут присоединиться Чукотка и Хабаровский край. Законопроект разработали в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента, которое состоялось 17 июля.

Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров, рассказал об итогах эксперимента, который проводился на Камчатке с ноября 2022 года.

«До начала эксперимента в личном багаже пассажиров, только по официальным оценкам, ежегодно перевозилось более 800 тонн данного продукта, теперь объём снизился до 290 тонн. Наведён порядок в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Введение ограничений позволило пресечь массовую перевозку икры так называемыми профессиональными челноками и овлечение сторонних лиц из числа пассажиров. Положительные результаты проведённой работы получили позитивные оценки от Росрыболовства, Россельхознадзора и МВД. Для добросовестных пассажиров неудобств не создано. Процедура контроля синхронизирована с общими досмотровыми процессами», - сообщил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Правительство Камчатского края также считает, что эксперимент уже сейчас показал высокую эффективность и необходимо поддержать его реализацию после завершения.

«В качестве дополнительных эффектов удалось исключить проблемы с задержками вылета рейсов по причинам длительной загрузки крупных партий икры по предварительным заявкам, а также снизить количество жалоб пассажиров на навязчивые просьбы посредников на стойках регистрации о провозе дополнительных мест багажа с икрой. Принятые меры уже сегодня позволяют достигнуть кратного сокращения пропускной способности основного канала транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах посредством авиаперевозок, что также снижает риски потребления населением некачественной икорной продукции», - считает министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

По словам Бориса Невзорова, в письмах, поступивших в адрес комитета от дальневосточных субъектов, помимо Чукотского автономного округа желание присоединиться к эксперименту высказал и Хабаровский край. Руководство Чукотского автономного округа в 2023 году разработало законопроект о присоединении к эксперименту, направило его в Госдуму, но он не был принят в связи с отсутствием на тот момент результатов данного эксперимента.

«На сегодняшний день Чукотский автономный округ столкнулся с проблемой деградации основного объекта промысла, используемого как в коммерческих целях, так и для удовлетворения личных нужд населения – стада анадырской кеты. Причиной деградации стада стал в том числе и бесконтрольный лов лососевых в целях получения ценного продукта – икры и беспрепятственный вывоз ее с территории региона в основном авиатранспортом, - рассказал заместитель губернатора Чукотского автономного округа Сергей Давидюк. - 26 июня 2024 года на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина направлены обращения о необходимости повторного рассмотрения законодательной инициативы Чукотского автономного округа».

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко дала профильному комитету поручение подготовить документы по расширению ограничений в регионах. «Если эксперимент показал хорошие результаты, то, безусловно, его надо продолжать. И все желающие регионы присоединиться… Давайте продвигать активно, чтобы и другие регионы могли быть участниками этого эксперимента», – заключила Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», с 1 ноября 2022 года в силу вступил запрет на вывоз с Камчатки самолётом более 10 килограммов икры на человека на один рейс. С этого дня багаж вылетающих проверяют на наличие икры без чеков и сертификатов - то есть, без доказательств её промышленного изготовления.