Никольская сопка в центре столицы Камчатки останется свободной для посещения

В Петропавловске-Камчатском памятник природы регионального значения «Сопка Никольская» вошёл в состав сети природных парков «Вулканы Камчатки». Обычно территории, которые находятся под охраной, можно посещать с заранее полученным разрешением, однако сопки Никольской это не касается.

«Зона Никольской сопки свободная и бесплатная для посещения. Никого разрешения оформлять не нужно, как и для посещения Авачинского перевала», - рассказали корреспонденту ИА «Камчатка» в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Напомним, что режим особой охраны и использования территории памятника природы «Сопка Никольская», в частности, запрещает: проведение рубок лесных насаждений, любое повреждение древеснокустарниковой растительности; заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; размещение палаточных лагерей, костровищ, пикниковых точек; все виды охоты и ведение сельского хозяйства, в том числе выпас скота.

Как ранее сообщало «Камчатка», под управление КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» передали 82 особо охраняемые территории регионального значения — это природные парки: «Быстринский», «Ключевской», «Налычево», «Южно-Камчатский», «Вилючинский»; 14 государственных природных заказников и 68 памятников природы, в числе которых и сопка Никольская.