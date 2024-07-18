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  4. Как память меняется с возрастом – медики Камчатки

Как память меняется с возрастом – медики Камчатки

14:15
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Как память меняется с возрастом – медики Камчатки

Специалисты Центра общественного здоровья отмечают, что многим сегодня легче вспомнить то, что было в школьные годы, чем то, зачем зашел в комнату секунду назад. Медики делят память на несколько типов:

Эпизодическая память. Фиксирует все, что с нами происходит, дает возможность ориентироваться во времени и чаще всего и страдает у пожилых людей.

Рабочая память. Здесь объединяется новая и старая информация. Из-за снижения скорости обработки данных и ухудшения координации она страдает с годами.

Автобиографическая память. Связана с тем, как мы вспоминаем, а потом и осознаем себя. Формируется индивидуальность, возникают причинно-следственные связи. Интересно, что с возрастом автобиографическая память не ухудшается, а улучшается.

У этого механизма две причины:

- на склоне лет человеку важно сформировать о себе связную целостную историю - опыт будущим поколениям;

- меняется ценность событий. Меньше внимания уделяется важным в молодости проблемам, таким как карьера, личная жизнь, общее благополучие.

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