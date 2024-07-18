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  4. Камчатцам рассказали, что нужно знать о магниевых добавках

Камчатцам рассказали, что нужно знать о магниевых добавках

17:35
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Камчатцам рассказали, что нужно знать о магниевых добавках

Для увеличения энергии, хорошего сна и ясного мышления существуют различные добавки с магнием, которые действуют по-разному, сообщили в Центре общественного здоровья.

Подбор таких добавок строго индивидуален и должен проходить под контролем врача.

Так, например, треонат магния влияет на познание, память, концентрацию внимания. Он быстро всасывается и быстро действует. Исследования показали, что он помогает в обучении и может замедлить возрастное снижение когнитивных способностей.

Хлорид магния применяется для решения проблемы общего дефицита магния.

Сульфат магния – самая простая форма магния, которую можно найти. Почти в каждой аптеке можно купить пакетик соли Эпсома, которая представляет собой чистый сульфат магния. Принятие ванны с эпсомской солью успокаивает мышцы и вытягивает токсины через поры. Также есть малат магния, стимулирующий энергию, и глицинат магния. 

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