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  4. Сколько людей будет страдать деменцией к 2030 году, ответили врачи Камчатки

Сколько людей будет страдать деменцией к 2030 году, ответили врачи Камчатки

11:25
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Сколько людей будет страдать деменцией к 2030 году, ответили врачи Камчатки

По оценкам ВОЗ, к 2030 году деменцией будут страдать 78 миллионов человек во всем мире, а к 2050 году эта цифра вырастет до более чем 150 миллионов человек, рассказали специалисты Центра общественного здоровья.

В настоящее время на болезнь Альцгеймера приходится 60-70% всех случаев деменции в мире. Она является 7-й по величине причиной смерти в мире.

Согласно статистике, 1 из 14 человек старше 65 лет и 1 из 6 человек старше 80 лет подвержены риску развития болезни Альцгеймера, а каждый 20-й при этом – моложе 65 лет.

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