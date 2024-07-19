Сабантуй в тридцатый раз отпразднуют на Камчатке

В Камчатском крае в субботу, 20 июля, состоится традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Праздничная программа начнётся в 12:00 и продлится до 18:00. Жителей и гостей полуострова ждут на поляне посёлка Нагорного Елизовского района (20 километр «старой» трассы). Из-за позднего завершения посевных работ на Камчатке праздник проходит не в июне, как в центральных регионах России, а в июле. В рамках мероприятия пройдут народные гуляния, концертная программа. Гостей праздника ожидают конные скачки, проведение национальных игр и состязаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для гостей праздника подготовили большую развлекательную программу. На поляне пройдут национальные игры и забавы: поднятие гири, подъём на столб на время, перетягивание каната и бег с коромыслами, а дети посоревнуются в боях на мешках, сидя на бревне. Сильнейшие батыры сразятся за барана в борьбе на поясах корэш. Победителям и призёрам вручат бытовую технику, сертификаты на тур по Камчатке и проживание в гостинице.

«Мы постарались подготовить программу Сабантуя так, чтобы интересно было всем. Специально на праздник приедут артисты из Татарстана. Будут работать детские аниматоры, клоуны, повара приготовят вкусный шашлык», - рассказала организатор праздника Зульфия Ханова пресс-службе Елизовского района.

Не обойдётся в этом году и без полюбившегося соревнования - доставания монеты из большого таза с кефиром. Самые ловкие участники получат золотые украшения. Кульминацией праздника станут конные скачки, в которых будут участвовать более десяти наездников.

Организаторы праздника – региональная общественная организация татар и башкир Камчатского края «Дуслык» («Дружба»).

В этом году праздник юбилейный, он пройдёт на территории региона уже в 30-й раз.