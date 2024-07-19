16 юных активистов войдут в состав Молодёжного парламента при Гордуме Петропавловска

В Городской Думе Петропавловска-Камчатского состоялось заседание Совета по вопросу формирования нового состава Молодёжного парламента, на котором депутаты утвердили список кандидатур для участия в 14-м созыве. Всего в состав парламента войдут 16 ребят в возрасте от 18 лет. Также была единогласно поддержана кандидатура нового председателя молодёжного органа Никиты Охманюка. Председатель действующего 13-го созыва Молодёжного парламента Александр Гречко дал положительную рекомендацию кандидату, отметив его инициативность, обязательность и креативность. Присутствующие депутаты задали молодому человеку ряд вопросов о том, какой у него имеется опыт общественной деятельности, какое видение дальнейшего развития Молодёжного парламента, какие есть предложения по формированию молодёжной политики. 19-летний студент второго курса КамГУ имени Витуса Беринга достойно ответил на все заданные вопросы.

Никита является общественным деятелем, волонтёром, участником Молодёжного форума, членом Молодёжного правительства при администрации ПКГО, входит в состав Молодёжного парламента. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе Гордумы.

«На протяжении всего времени общественной работы у меня зародилась масса полезных идей, которые можно воплотить. Например, разместить исторические данные на остановках, чтобы люди могли познавательно проводить время в ожидании автобуса. Также я изучал регламентирующие документы, касающиеся вандализма и наказаний за него, и здесь я бы тоже предложил ряд мер. В целом, я хотел бы собрать идеи всех членов парламента и объединить в общий план, который мы будем дорабатывать», - сказал Никита Охманюк.

Напомним, что Молодёжный парламент при Городской Думе Петропавловска-Камчатского избирается сроком на два года. В течение этого периода юные парламентарии принимают участие в патриотических, молодёжных, обучающих мероприятиях, организовывают тематические встречи и конференции. Молодёжный парламент также принимает активное участие в общественной деятельности, которую ведёт Городская Дума ПКГО.

Фото: Евгения Медведева