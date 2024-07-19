Губернатор создал штаб по подготовке к вводу в эксплуатацию главной больницы Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился создать штаб по подготовке к вводу в эксплуатацию первого этапа Камчатской краевой больницы, который будет работать в ежедневном режиме для исключения сбоев в завершении работ на главном объекте региона. Первое заседание штаба глава субъекта провёл лично.

«Впереди очень ответственный период — завершение строительства ключевого объекта на Камчатке. И самое главное, конечно же, приёмка всех работ и закрытие формальных моментов. В этой связи я принял решение о создании штаба по подготовке к вводу в эксплуатацию под руководством Тимофея Смирнова. Ежедневно на строительной площадке будут проводить такие штабы. Необходимо относиться к этому максимально серьёзно. Здесь я говорю о подрядчиках и всех вовлечённых сторонах, а также речь идёт об ответственных за медицину в регионе», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор края также осмотрел площадку строительства Камчатской краевой больницы. Глава региона подчеркнул, что объект находится на высокой стадии готовности. В частности, Владимир Солодов сообщил о том, что накануне в ходе рабочей встречи с президентом компании Crocus Group Аразом Агаларовым удалось достигнуть договорённость об увеличении числа работников, которых задействуют в строительстве больницы. В ближайшее время они прибудут в Камчатский край.

«По итогам осмотра могу сказать, что целый ряд секторов в корпусах практически готов. Сейчас на площадке работают 470 человек, но мы проговаривали в Москве с владельцем подрядной организации Аразом Агаларовым о том, что есть возможность дополнительно задействовать ещё 100 человек. Соответственно, договорённость достигнута. Прошу министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края оказать содействие в оформлении граждан», — сказал глава региона.

Сейчас на объекте завершаются работы по монтажу внутренних инженерных систем вентиляции, теплоснабжения, электроснабжения, слаботочных систем, чистовая отделка, ведутся подготовительные работы по подготовке к пуско-наладочным испытаниям всего комплекса. На прилегающей территории ведётся благоустройство — укладка брусчатки, подготовка к асфальтированию, озеленение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в здании новой краевой больницы начали монтаж первого оборудования. Общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 41 гектара. Строительство комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе планируется ввести в эксплуатацию лечебно-диагностический, палатный корпус на 175 коек и необходимые инженерные сооружения, обеспечивающие возможность самостоятельного функционирования первого этапа.

Напомним, камчатская краевая больница имени Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950–1970-х годах. Износ корпусов превышает 70 процентов.