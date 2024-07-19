В центре столицы Камчатки ограничат проезд в День горной промышленности

В Петропавловске-Камчатском в субботу, 20 июля, с 13:00 до 21:30 дорога в центре города будет закрыта. Проезд вдоль Озерновской косы от Аллеи ветеранов до примыкания к улице Ленинской перекроют. Движение транспорта пустят по улице Советской. Для грузового транспорта введут ограничение движения на Ленинской, 75 и Набережной, 20. Парковка у памятника Ленину будет открыта. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе администрации города. Там добавили, что автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Напомним, фестиваль, посвящённый горной промышленности региона, развернётся от стелы «Город воинской славы» до подножия Никольской сопки.

Праздничные мероприятия в честь профессионального праздника горняков и 60-летия отрасли начнутся в 15:00. Стоит поспешить: первые 2000 гостей фестиваля получат подарки.

15:00 — начало программы на «Главной сцене»;15:00 - 20:00 — парад горнодобывающей техники;

15:00 - 20:00 — работа фуд-корта;

16:00 — начало программы в зоне «Лекторий»: показ фильма «Территория», выступление бардов;

16:00 — дегустация «Каша горняка» от шеф-повара Михаила Закуринова;

16:00 - 19:00 — квест «Путь золота» для юных горняков и их родителей; детские мастер-классы; ярмарка вакансий от горнодобывающих компаний Камчатки; экскурсия в «Дом горняка»;

16:30 — захватывающий конкурс «Лучший машинист экскаватора»;

18:30 — награждение конкурса лучший машинист экскаватора и выступление кавер-группы «Different people»;

19:10 - 20:00 — выступление группы «Ураган» (г. Владивосток).

Фестиваль организуют Правительство Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» и группа «Хайлэнд Голд». Партнёры первого Фестиваля горной промышленности Камчатского края: АО «СиГМА», АО «Зарубежнефть», АО «Геотехнология», АО «Быстринская горная компания», АО «Камчатскстройматериалы», АО «Тепло Земли», ООО «Горняк-Север», ООО «Дальстрой», АО «Геотерм», ОАО «Елизовский карьер», ООО «Модерн Машинери Фар Ист», ООО «Устой-М».

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.