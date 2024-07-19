Суперъяхта Nord миллиардера Мордашова украсила собой порт столицы Камчатки

В порт Петропавловска-Камчатского зашла суперъяхта Nord владельца «Северстали» Алексея Мордашова. 142-метровое судно подошло к берегам Камчатки накануне утром, 18 июля. Сейчас яхту, которая пришвартована в Петропавловской губе, хорошо видно от здания администрации города. По некоторым данным, в Авачинской бухте Nord пробудет около недели.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», Nord построили на немецкой верфи Lürssen, а заказчиком строительства стал российский миллиардер Алексей Мордашов. Ранее яхта ходила под флагом Каймановых островов, но после того как российский бизнесмен попал под санкции, Nord перерегистрировали в российскую юрисдикцию. В акватории Авачинской губы яхта находится не в первый раз, ранее она была здесь в июле 2022 года и в августе 2023 года. Находится ли Алексей Мордашов на борту неизвестно.

По данным журнала Forbes, 142-метровая суперяхта Nord в 2020 году стоила не менее 300 миллионов долларов. Но борту 20 кают, способных вместить в себя до 36 гостей, и шесть палуб, одна из которых техническая. Также на яхте расположены бассейн, джакузи на солнечной террасе, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю, гараж для тендеров и две вертолётные площадки.