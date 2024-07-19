Медики рассказали жителям Камчатки, когда мозг начинает стареть

Ученые доказали, что в мозге здоровых пожилых людей образуется не меньше новых клеток, чем у молодых. Формирование новых нейронов зависит не только от возраста, но и от общего состояния организма, сообщили в Центре общественного здоровья.

Эта тесная связь между разумом и телом доказывает эффективность только комплексного подхода.

Мозг стареет уже после 20 лет. После 40 лет объем гиппокампа, выполняющего функцию кратковременной памяти и отвечающего за последующий перевод информации в долговременную память, уменьшается на 0.5% в год, говорят ученые.

Десятки исследований показывают, что скорость "усыхания" гиппокампа быстрее, если есть травматические повреждения, сахарный диабет, дефицит витамина В12 или генетическая предрасположенность.

Что делать? Улучшайте то, что можно улучшить и как можно раньше, то есть, начиная с 25 лет.