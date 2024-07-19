Государственный флаг РФ подняли на втором построенном на Камчатке судне

Церемония поднятия государственного флага России прошлоа на малотоннажном рыболовном сейнере «Сокоч», передали в пресс-службе правительства Камчатского края.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», судно было построено на полуострове.

В мероприятии участвовал губернатор Владимир Солодов вместе с сыном.

«Поздравляю с очередным радостным событием — с поднятием государственного флага на втором судне из серии малотоннажных рыбопромысловых судов, которые вводятся Колхозом имени Ленина в рамках специальной программы строительства», – сказано в его сообщении.

Данную программу инициировал президент Владимир Путин, и, благодаря принятому решению, происходит существенное обновление береговых предприятий и флота.

«Отрадно, что развивается судостроительная отрасль на Камчатке, а рыбопромышленные предприятия создают соответствующие подразделения, связанные со строительством судов. Первый сейнер “Апача” уже показывает свою эффективность на промысле. Символически судно названо именем посёлка Сокоч. Такой подход к наречению судов ещё раз отражает значение рыболовной отрасли для развития исконных камчатских посёлков. Поздравляю Колхоз имени Ленина, весь личный состав, капитана и тех, кому предстоит работать на судне. Желаю хороших уловов, легкой навигации и семь футов под килем», – продолжил глава региона.

Данное судно является вторым в истории, которое возвели на территории края.

Сейнер «Сокоч» построен в рамках проекта «Строительство 6 малотоннажных рыболовных сейнеров проекта 04130» Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина по программе инвестиционных квот. Цель проекта — строительство шести малотоннажных рыбопромысловых судов длиной не менее 25 метров для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

«Сегодня у нашего коллектива праздник, очередная победа. Сдаётся в эксплуатацию второе судно, которое построено практически своими руками на территории Камчатского края. Символично, что оно носит имя “Сокоч”. Когда мы поднимали первый флаг на “Апаче” были определённые переживания, связанные с тем, как судно будет работать, насколько оно будет обладать хорошими пароходными качествами, навигационными, промысловыми. Сегодня первое судно “Апача” успешно ведёт промысел минтая в Охотском море. Промысловые и навигационные качества судна позволяют вести работу в любую погоду. В этом году введём в эксплуатацию ещё два судна из шести. Третье будет называться “Карага”, а четвертое — “Карамай”. Ещё раз хочу поблагодарить весь коллектив за работу, за очень важный вклад в развитие как экономики предприятия, так и всего Камчатского края», — отметил председатель рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергей Тарусов.

В мероприятии также приняли участие работники Колхоза имени Ленина, неравнодушные граждане, представители общественности и власти.

Торжественная закладка киля первого из шести МРС состоялась в июне 2021 года. В августе 2023 года состоялся спуск на воду первого МРС «Апача». В январе 2024 года завершено строительство судна.