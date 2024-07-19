Медики Камчатки об осознанном дыхании для здоровья

Кроме воздействия на нервную систему и мозговую деятельность, практики осознанного дыхания имеют множество физических преимуществ, сообщили в Центре общественного здоровья.

Прежде всего, это улучшение оксигенации тканей. Глубокое дыхание увеличивает поступление кислорода в кровь, что, в свою очередь, улучшает питание тканей и органов.

Практики глубокого дыхания способствуют детоксикации, эффективно выводя токсины из организма через лёгкие и способствуя ощелачиванию.

Регулярная практика нормализует кровяное давление, что полезно для сердечно-сосудистой системы в любом возрасте

Укрепление дыхательной мускулатуры: мы тренируем межрёберные мышцы и диафрагму. Диафрагмальное дыхание повышает общую выносливость и улучшает дыхательную функцию.

Делайте это упражнение каждое утро после пробуждения прямо в постели и желательно с открытым окном: 10-секундный вдох, 10 секунд – задержка, 10-секундный выдох, 10 секунд – задержка. И так 10 раз без остановки по кругу.