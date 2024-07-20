Медики Камчатки рассказали, как помогают мозгу зеркальные нейроны

В 1996 году группа ученых Пармского университета обнаружила в мозге человека особый вид нервных клеток, названных зеркальными нейронами.

Их отличительная особенность – способность возбуждаться не только при выполнении определенного действия, но и при наблюдении за тем, как это делает кто-то другой, расскзали в Центре общественного здоровья.

Зеркальные нейроны помогают синхронизировать движения или осваивать новые навыки путем повторения за другими. Именно зеркальные нейроны дают способность к сопереживанию и навык ставить себя на место другого.

Благодаря возможности «примерить» на себя чьи-то действия мы способны им обучаться.

Поэтому для мозга так полезно танцевать или повторять за другими интересные и необычные движения.