Госавтоинспекция контролирует перевозки по туристическим маршрутам на Камчатке

Камчатская Госавтоинспекция совместно с краевым территориальным отделом Ространснадзора проводят проверки автобусов и «вахтовок», осуществляющих пассажирские перевозки по туристическим маршрутам, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Основная цель – пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

«16 июля в Петропавловске полицейские остановили «вахтовку», которая использовалась одной из туристических фирм края для перевозки путешественников. При проверке документов выяснилось, что на данное транспортное средство установлены заведомо подложные государственные регистрационные знаки, также отсутствовала диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении», – сказано в сообщении.

Кроме того, данный автомобиль не значится в реестре транспортных средств, включенных в реестр лицензий на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, что указывает на грубое нарушение организатором тура лицензионных требований.

Водитель привлечен к административной ответственности, данное транспортное средство задержано и помещено на стоянку специального хранения. В отношении юридического лица - туристической фирмы, допустившей нарушения по перевозке пассажиров, проводится административное расследование.

Госавтоинспекция Камчатского края призывает туристов пользоваться только проверенными перевозчиками и напоминает, что несоблюдение ПДД и обязательных требований со стороны водителей и перевозчиков может способствовать совершению ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья пассажиров.