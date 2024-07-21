На Камчатке прошел тридцатый праздник Сабантуй

На поляне поселка Нагорный 20 июля прошёл тридцатый татаро-башкирский праздник Сабантуй, посвящённый окончанию весенне-полевых работ, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

В праздновании приняли участие жители и гости региона, представители общественных организаций и национальных диаспор, спортсмены и артисты, представители органов власти, об этом сообщили в министерстве гражданского общества Камчатского края.

Заместитель председателя правительства Павел Ясевич зачитал поздравление перед собравшимися от лица губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«В этом году в Камчатском крае праздник юбилейный и проходит на территории региона уже тридцатый раз. Сабантуй знаменует собой пробуждение природы, демонстрирует богатство самобытных традиций, хлебосольства и гостеприимства людей. Он служит символом сплочения народов России, демонстрирует незыблемость братской дружбы и единство духа. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время одного из своего визита в Татарстан отметил, что этот древний, пришедший из глубины веков праздник является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического духовного наследия. Отдавая дань традициям и обычаям предков, его широко и с любовью отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России. За последние годы Сабантуй стал заметным событием в культурной жизни Камчатского края. Праздник с неповторимой атмосферой творчества и открытости, единения и культурного взаимообогащения людей разных возрастов, национальностей и вероисповедания. В этом бесспорно есть огромный вклад общественной организации “Дуслык”», - сказал заместитель председателя Камчатского края Павел Ясевич.

За вклад в сохранение традиций зампред передал приветственное слово от главы региона Алексу Хайрутдинову, руководителю общественной организации «Дуслык».

Кроме того, Павел Ясевич вручил благодарственное письмо губернатора Камчатского края генеральному директору сети салонов «ЛюксОптика» Ханова Зульфия за активную гражданскую позицию, стремление к сохранению и популяризации национальных традиций и культуры, участие в организации тридцатого юбилейного праздника «Сабантуй 2024».

Гостей праздника встречали песнями и традиционным башкирским блюдом чак-чаком. В программе также были конкурсы, традиционные игры и состязания. Одним из ключевых мероприятий стала борьба на поясах — Куреш.

Напомним, Сабантуй признан «Юнеско» самым проводимым праздником на планете. Название праздника происходит от тюркских слов: «сабан» — плуг и «туй» — праздник или свадьба. Сабантуй празднуют в честь окончания весенних полевых работ. Из-за позднего завершения посевных работ на Камчатке праздник не в июне, как в центральных регионах России, а в июле.

Впервые Сабантуй прошёл в окрестностях Петропавловска-Камчатского в 1994 году.