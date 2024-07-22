Ирина Яровая: Горная промышленность для Камчатки – одно из направлений социально-экономического развития региона

20 июля во время проведения Фестиваля горной промышленности, который приурочен к пятилетию со дня установления краевого Дня горной промышленности в адрес горняков Камчатки зачитали поздравительную телеграмму от заместителя председателя Государственной Думы РФ Ирины Яровой.

«Горная промышленность для Камчатки – одно из направлений социально-экономического развития региона, которое, вместе с тем, предполагает внедрение самых современных технологий природосбережения», – говорится в сообщении вице-спикера ГД.

Ирина Яровая также отметила ветеранов отрасли, чей опыт и знания позволяют находить самые ценные алмазы – молодые кадры для Камчатки.

«От всего сердца желаю и молодым специалистам, и опытным горнякам крепкого здоровья, радости открытий и профессиональных успехов на благо Камчатки и нашей любимой России!», – написала Ирина Яровая.

После торжественной части праздника жители и гости Камчатки могли познакомиться с вахтовым посёлком горняков, полевой кухней, выставкой специализированной техники и образцами горных пород, представленных на различных площадках.