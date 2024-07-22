Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Ирина Яровая: Горная промышленность для Камчатки – одно из направлений социально-экономического развития региона

Ирина Яровая: Горная промышленность для Камчатки – одно из направлений социально-экономического развития региона

00:05
33
Ирина Яровая: Горная промышленность для Камчатки – одно из направлений социально-экономического развития региона

20 июля во время проведения Фестиваля горной промышленности, который приурочен к пятилетию со дня установления краевого Дня горной промышленности в адрес горняков Камчатки зачитали поздравительную телеграмму от заместителя председателя Государственной Думы РФ Ирины Яровой.

«Горная промышленность для Камчатки – одно из направлений социально-экономического развития региона, которое, вместе с тем, предполагает внедрение самых современных технологий природосбережения», – говорится в сообщении вице-спикера ГД.

Ирина Яровая также отметила ветеранов отрасли, чей опыт и знания позволяют находить самые ценные алмазы – молодые кадры для Камчатки.

«От всего сердца желаю и молодым специалистам, и опытным горнякам крепкого здоровья, радости открытий и профессиональных успехов на благо Камчатки и нашей любимой России!», – написала Ирина Яровая.

После торжественной части праздника жители и гости Камчатки могли познакомиться с вахтовым посёлком горняков, полевой кухней, выставкой специализированной техники и образцами горных пород, представленных на различных площадках.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Первые уловы лосося направлены в социальные учреждения Усть-Камчатского района
Специальную социальную выплату получили более двух с половиной тысяч медработников Камчатки
Каша горняка, выставка техники и вахтовый посёлок — Камчатка впервые отметит День горной промышленности
Участники СВО могут пройти социально-медицинскую реабилитацию на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.