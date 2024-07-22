Оперативное совещание правительства Камчатки пройдёт сегодня, 22 июля

В Камчатском крае сегодня, 22 июля, в 10:00 жители полуострова смогут увидеть, какие задачи ставит правительству субъекта губернатор Камчатки Владимир Солодов в рамках оперативного совещания.

Трансляция будет вестись на RuTube и YouTube-каналах регионального правительства, а также на страницах губернатора Камчатского края во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что решение о переводе совещания с руководителями краевых исполнительных органов государственной власти в публичный формат работы было принято Владимиром Солодовым.