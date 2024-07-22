Дополнительный рейс свяжет Южно-Сахалинск с Петропавловском

Петропавловск-Камчатский свяжет с Южно-Сахалинском дополнительный авиарейс. Это связано с высоким спросом. Первый полёт воздушное судно А319 авиакомпании «Аврора» по новому расписанию совершит уже в воскресенье, 28 июля.

Ожидается, что вылет из Южно-Сахалинска состоится в 13:40, прибытие в Петропавловск-Камчатский – 17:00. Обратный рейс вылетит из Петропавловска-Камчатского в 18:15, прибытие в Южно-Сахалинск – 19:45. Время указано местное. Об этом сообщила ИА «Камчатка» пресс-служба авиакомпании «Аврора».

Стоимость авиабилета составляет 5 640 рублей в экономическом классе. Продажа уже открыта на официальном сайте компании и в агентствах.

Данный социально значимый рейс выполняется согласно федеральной программе субсидирования по постановлению правительства РФ №1172 и в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока.