Более 1 400 женщин Камчатки получили услуги по родовым сертификатам

В Камчатском крае с начала 2024 года 1485 женщин получили услуги по родовым сертификатам. На эти цели Отделение Социального фонда России по Камчатскому краю направило более 13 миллионов рублей в медицинские организации.

Родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право получить бесплатно качественную медицинскую помощь в период

беременности, родов и послеродовой период. Также родовый сертификат необходим при проведении профилактического медицинского осмотра ребенка в первый год жизни. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе ОСФР.

Родовый сертификат формируется в электронном виде при первичном посещении женской консультации. Если будущая мама наблюдается на платной основе, то родовый сертификат ей сформирует роддом при поступлении на роды. Сертификат также может быть сформирован и в детской поликлинике, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка до достижения им возраста 1 года. Для оформления сертификата необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Если у женщины отсутствует какой-либо из указанных документов, родовый сертификат ей оформят, но в соответствующих графах отметят причину отсутствия документа.

Если будущая мама является гражданкой другого государства и имеет вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, ей также положен родовый сертификат. Его сформируют при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. При отсутствии указанных документов родовый сертификат женщина получить не сможет.

Отделение СФР по Камчатскому краю напоминает, что оплате подлежат услуги, оказанные медицинскими организациями только в рамках ОМС. Если будущая мама наблюдается на платной основе, то услуги таких медицинских организаций не оплачиваются.

Родовый сертификат включает в себя талоны:



талон № 1 – оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, а также оказание услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи;

талон № 2 – оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период;

талон № 3.1 – проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в первые полгода жизни;

талон № 3.2 – проведение профилактических медицинских осмотров ребенка во вторые полгода жизни.

Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно, они перечисляются на лицевые счета медицинских организаций.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Камчатскому краю: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).