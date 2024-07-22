Турист в офисном костюме замечен на вершине камчатского Авачинского вулкана

В Камчатском крае на вершине Авачинского вулкана замечен турист в офисном костюме.

«Турист Александр Мошкин доказал, что восхождение на Авачинский вулкан — это не только испытание для тела, но и для гардероба! Галстук, пиджак, туфли - типичный офисный дресс-код. Однако свежий взгляд — это всё, что нужно, чтобы «business casual» заиграл новыми красками! Александр решил совместить приятное с полезным - прогуляться по кратеру в стильном образе и заодно получить наши фирменные наклейки за восхождение», - сообщает Telegram-канал Вулканы Камчатки.

Как пояснили ИА «Камчатка» в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки», Александр покорил вершину домашнего вулкана в походной одежде, а переоделся уже на вершине. Костюм принёс в рюкзаке. Как наряду удалось не помяться не сообщается.

Ранее на вершине другого - Вилючинского - вулкана на Камчатке в 2021 году позировал человек в костюме надувного динозавра. В том же году на Вилючинском вулкане сыграли свадьбу камчатский гид Алексей Матвеев и сотрудница заповедника Маргарита. Причём, эта свадьба была не единственной на столь большой высоте: в Государственном архиве Камчатского края есть информация, о том, что в 1968 году свадьбу на вершине вулкана Козельского отметили молодожёны Юрий Усольцев, слесарь судоверфи имени Ленина, и Фрида Имаева, инженер-радиохимик центральной лаборатории Камчатрыбпрома.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», сеть природных парков «Вулканы Камчатки» дарит памятные наклейки за фото на вулкане любителям активного отдыха. Наклейки с изображением Авачинского, Горелого, Плоского Толбачика, Дыгерен-Оленгенде дарят всем покорителям горных вершин. Чтобы получить эксклюзивный стикер, нужно принести фото на вершине одного из этих вулканов в офис природного парка.