Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» усиливает меры охраны

В Камчатском крае в «Ключевском парке» в районе кордона «Клешня» и «Мёртвый лес» установлены два стационарных поста для круглосуточного патрулирования. Впервые в этом году инспекторы будут использовать мотоциклы для более оперативного реагирования на возможные нарушения. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Кроме того, в «Южно-Камчатском» и «Вилючинском» парках к работе приступила специальная передвижная группа инспекторов. Их основными задачами станут патрулирование территорий вулканов Горелый и Мутновский, а также пещер Горелого и заказника «Олений дол».

Эти меры направлены на повышение эффективности охраны и контроля за соблюдением правил на особо охраняемых природных территориях сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Туристы, планирующие посещение территорий сети природных парков «Вулканы Камчатки», должны заранее ознакомиться с правилами и получить необходимые разрешения.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», недавно стало известно о том, что в состав сети природных парков «Вулканы Камчатки» вошли 82 особо охраняемые территории регионального значения, в том числе сопка Никольская в Петропавловске-Камчатском.