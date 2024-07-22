Победителем конкурса профмастерства Группы РусГидро стал Владимир Шот с Камчатки 

Команда Камчатскэнерго успешно выступила на корпоративных соревнованиях профмастерства работников электросетевого комплекса Группы РусГидро.

На площадке учебно-производственного центра энергетики Якутскэнерго прошла церемония награждения победителей двух соревнований профмастерства. С 15 по 18 июля здесь проходили соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей и Корпоративный чемпионат профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

В корпоративном чемпионате лучшим стал Владимир Шот из Камчатскэнерго. Второй результат показал Александр Мельников из Магаданэнерго, третий – Иван Кузьмин из Сахалинэнерго. Победителем соревнований распределительных сетей стала команда Якутскэнерго. второе место – у Камчатскэнерго, на третьем – Сахаэнерго.

В соревнованиях персонала распредсетей участвовали семь команд: ДРСК, Камчатскэнерго, Магаданэнерго, Сахаэнерго, Сахалинэнерго, ЮЭСК и Якутскэнерго. В чемпионате соревновались пять электромонтеров, представляющих ДРСК, Камчатскэнерго, Магаданэнерго, Сахалинэнерго и Якутскэнерго. В течение трёх дней участники проходили проверку теоретических знаний и практических навыков на полигоне учебного центра, в условиях максимально приближенных к реальным. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе Камчатскэнерго.

Соревнования профессионального мастерства являются неотъемлемой частью подготовки работников РусГидро. Подготовке оперативного персонала в Группе уделяется особое внимание, так как от квалификации персонала оперативных служб напрямую зависит надежность энергоснабжения промышленности и граждан. Конкурсы профессионального мастерства проводятся для оценки и повышения уровня профессиональной подготовки оперативного персонала, обмена передовым опытом в области управления энергетическим оборудованием и повышения безопасности работы эксплуатационных служб.