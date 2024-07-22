Врачи Камчатки рассказали жителям полуострова про гепатит А

Ежегодно в мире регистрируются порядка 1,4 млн случаев заболевания гепатитом А. При этом на один случай выраженной инфекции приходится минимум 5-10 случаев бессимптомного заражения, сообщили в Центре общественного здоровья на Камчатке.

В России уровень заболеваемости гепатитом А снижается – в 2020 году был зарегистрирован минимальный показатель – 1,9 на 100 000 населения.

«Вирус гепатита А передается с зараженными продуктами и водой, при тесном физическом контакте с больным. Этот вид гепатита называют также болезнью грязных рук, поскольку часто им заражаются дети в песочницах. Инкубационный период длится 2–4 недели. В числе симптомов заболевания доминируют недомогание, лихорадка, потеря аппетита, тошнота, диарея, желтуха. Почти все заболевшие полностью излечиваются и получают пожизненный иммунитет», – рассказали в Центре.