На Камчатке прошла встреча губернатора полуострова и президента Торгово-промышленной палаты РФ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин провели рабочую встречу в рамках взаимодействия органов власти Камчатского края с представителями малого, среднего и крупного бизнеса в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности.

В начале встречи стороны выразили благодарность за плотное сотрудничество друг с другом, которое способствует социально-экономическому развитию региона, а также укреплению международных торговых отношений с зарубежными бизнес-партнерами.

«Хочу поблагодарить Сергея Николаевича за внимательное отношение к Дальнему Востоку и Камчатскому краю. Со своей стороны, хочу отметить, что у нас за последние годы сложилось очень конструктивное взаимодействие как на уровне региона, так и на федеральном уровне. В силу специфики нашего труднодоступного региона считаю важным обозначить моменты, которые особенно важны для нас. Это вопросы, связанные с аккредитацией образовательных программ. Вопросы, касающиеся поддержки экспорта. Для нас рыбная сфера главная, она завязана на большом количестве экспортных процедур и экспертной сертификацией. Это то, что является одной из базовых задач, решаемых Торгово-промышленной палатой», — подчеркнул Владимир Солодов.

Глава региона также отметил, что одним из главных направлений является укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами. Здесь, вместе с ТПП, Камчатка реализует проекты с Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь, а также прорабатываются вопросы со странами арабского мира. В Камчатском крае Торгово-промышленная палата реализует план экспертно-аналитических мероприятий, которые способствуют грамотному урегулированию вопросов инвестиционного климата полуострова. В эту сферу входят: рыбопромышленный, промышленный, туристический, предпринимательский, экономический и внешнеэкономический комплексы.

«Для решения всех поставленных вопросов в Торгово-промышленной палате Российской Федерации создана нормативно-правовая база. Специально создан департамент, который способствует планомерному взаимодействию ТПП с Законодательным органом. Благодаря активной работе камчатской палаты, мы формируем позицию Торгово-промышленной палаты к региону. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить внешнеэкономические связи Камчатского края. Это касается не только ТПП, но и бизнеса, с нашими зарубежными коллегами, используя весь инструментарий, который есть у российской федеральной палаты. Мы настроены помогать и поощрять такие мероприятия. По каждому направлению развития у нас есть план», — сказал Сергей Катырин.

Также президент добавил, что благодаря работе Камчатского края в социально-эконмической сфере увеличился уровень инвестиций в регион, а также показатель инвестиций на душу населения в субъекте по сравнению с другими регионами страны.

«Это очень серьезная работа. То, что удалось сделать Камчатскому краю – это дело непростое. Привлечение инвестиций в достаточно удаленный регион дорогого стоит, поэтому это очень хороший показатель и тенденция сохраняется по всем направлениям», — подытожил Сергей Катырин.