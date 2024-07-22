Гепатит В медики Камчатки считают опасным для жизни

Медики считают гепатит В опасным для жизни. По данным статистики, в мире насчитывается до 300 млн пациентов с хроническим гепатитом. Эта инфекция за год уносит около 800 тысяч жизней, рассказали в Центре общественного здоровья.

Заражение происходит половым путем и при контакте с кровью. Гепатит B развивается у маленьких детей, часто болезнь переходит у них в хроническую форму.

«С момента заражения до появления первых симптомов может пройти 1-6 месяцев, в среднем - 80 дней. Исходом заболевания может стать как полное излечение, так и осложнение в виде хронического заболевания, цирроза печени и онкологии», – пояснили специалисты.