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  4. Гепатит С может привести к циррозу печени – медики

Гепатит С может привести к циррозу печени – медики

15:35
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Гепатит С может привести к циррозу печени – медики

Не менее опасной разновидностью является вирусный гепатит С. В мире хроническим гепатитом С больны около 58 млн человек, сообщили в Центре общественного здоровья.

Вирус передается главным образом через кровь – при употреблении наркотиков внутривенно, во время косметических и медицинских процедур, реже – половым путем.

Примерно у трети зараженных в первые полгода достигается спонтанное излечение, у остальных 55–85% развивается хроническое заболевание. Инкубационный период заболевания составляет от 2 недель до полугода, болезнь нередко выявляют, когда уже повреждена печень и другие органы.

При отсутствии лечения, а курс может длится от 8 до 72 недель, гепатит С может привести к циррозу и раку печени.

Противовирусные препараты прямого действия позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев, однако в настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует.

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