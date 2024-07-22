На Камчатке открылась первая летняя театральная смена

В Камчатском крае стартовала первая летняя театральная смена для детей на базе ДОЛ имени Гагарина, она продлится с 20 июля по 9 августа 2024 года. Уникальный совместный проект запустили КГАУ «Камчатский театр кукол» и РДДМ «Движение первых».

«Ежегодно в Камчатском театре кукол проходит фестиваль «ПРО.ЛЮБОВЬ.ТЕАТР», в рамках которого школьники со всей Камчатки участвуют в Молодёжном проекте «Театральный поединок». Продолжением проекта стало создание летней театральной смены, где ребята в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в мастер-классах по актёрской импровизации, освоят сценическую речь и сценическое движение, а также приобретут навыки актёрского мастерства. Под руководством рефери и ведущей Молодёжного проекта «Театральный поединок» в Камчатском крае Елизаветы Вороновой и актрисы Камчатского театра кукол Ирины Спица, ребята смогут раскрыть свои творческие способности. Основой программы станут авторские методики автора всероссийской театральной игры «Импровизационный БАТЛ», руководителя проекта «Театральный поединок», актера Максима Драченина (Москва) и актрисы Камчатского театра кукол Елизаветы Вороновой. Данный проект направлен на повышение творческой активности в регионах, развитие и укрепление культурных и дружеских связей талантливой молодежи Камчатского края», - сообщает Telegram-канал ⁣Камчатского театра кукол.

⁣По итогам театральной смены все ребята примут участие в импровизационной игре «Театральный поединок» и представят зрителям миниатюру, созданную в рамках проведения летней театральной смены. Проект реализуется при поддержке министерства образования Камчатского края.