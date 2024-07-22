Добиться финансирования строительства системы водоснабжения в Соболеве поручил глава Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочего визита в Соболевский район поручил добиться федерального финансирования на строительство системы водоснабжения в селе Соболево, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ключевая задача для благополучия жителей Соболева — это создание системы водоснабжения. У нас уже несколько лет как разработана проектно-сметная документация. Нам необходимо сосредоточиться на получение федерального финансирования для этих целей», — сказал Владимир Солодов.

Вопрос о строительстве системы водоснабжения также был поднят в ходе встречи губернатора Камчатского края с жителями Соболевского муниципального района.

Владимир Солодов в минувшие выходные посетил Соболевский муниципальный район, где оценил процесс восстановления транспортной инфраструктуры после паводка, который произошел в начале июля. На сегодня транспортная доступность восстановлена, продолжается ремонт мостов.