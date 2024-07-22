Специалисты Центра медпрофилактики на Камчатке приняли участие в фестивале горняков

Несколько десятков человек смогли пройти выездное медицинское обследование от Центра общественного здоровья на Камчатке в рамках I Камчатского фестиваля горной промышленности.

В минувшую субботу для гостей и участников в центре Петропавловска были развернуты вахтовый посёлок с имитацией добычи золота, полевая кухня, выставки специализированной техники и образцов горных пород, а также мобильные медицинские модули.

Каждый желающий смог сдать кровь на сахар, пройти ЭКГ и пообщаться с врачом-терапевтом и получить полезную литературу по профилактике различных болезней. Всего мобильные медицинские модули посетили около 40 человек.

Также пройдут ярмарка вакансий, конкурс «Лучший машинист погрузчика» и концертная программа с выступлением приглашённых артистов.

День горной промышленности Камчатского края был учреждён в 2019 году. Дата празднования (11 июля) приурочена к введению в эксплуатацию Агинского ГОКа.