Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Специалисты Центра медпрофилактики на Камчатке приняли участие в фестивале горняков

Специалисты Центра медпрофилактики на Камчатке приняли участие в фестивале горняков

16:45
26
Специалисты Центра медпрофилактики на Камчатке приняли участие в фестивале горняков

Несколько десятков человек смогли пройти выездное медицинское обследование от Центра общественного здоровья на Камчатке в рамках I Камчатского фестиваля горной промышленности.

В минувшую субботу для гостей и участников в центре Петропавловска были развернуты вахтовый посёлок с имитацией добычи золота, полевая кухня, выставки специализированной техники и образцов горных пород, а также мобильные медицинские модули.

Каждый желающий смог сдать кровь на сахар, пройти ЭКГ и пообщаться с врачом-терапевтом и получить полезную литературу по профилактике различных болезней. Всего мобильные медицинские модули посетили около 40 человек.

Также пройдут ярмарка вакансий, конкурс «Лучший машинист погрузчика» и концертная программа с выступлением приглашённых артистов.

День горной промышленности Камчатского края был учреждён в 2019 году. Дата празднования (11 июля) приурочена к введению в эксплуатацию Агинского ГОКа.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Какую роль играет йод при беременности? —рассказывают специалисты Центр общественного здоровья на Камчатке
Сёрф-фестиваль «СНЕГВОЛНА» накроет Камчатку в эту субботу! Встречаемся на Халактырке
Специалисты водоканала установили прибор учёта на трубопровод, питающий водой столицу Камчатки
Арендное жильё в столице Камчатки получат востребованные в крае специалисты
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.