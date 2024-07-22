Международная выставка «Россия» завершилась, где принимала участие Камчатка

Стенд Камчатского края на выставке-форуме «Россия» был представлен своим туристическим и культурным потенциалом. Начиная от популярных туристических мест, заканчивая колоритом коренных жителей полуострова, гости выставки смогли сполна насладиться всем, что представил наш регион.

Губернатор Камчатского края поблагодарил членов правительства Камчатского края за работу.

«Камчатский край был достойно представлен на международном форуме. Наш стенд был одним из самых посещаемых и в числе первых получил награду от Сергея Кириенко. Мы наблюдаем очень большой интерес посетителей выставки к нашему стенду, а это десятки миллионов человек. Нам нужно продолжить эту линию. Во-первых, сохранить тот контент, который был на выставке и, во-вторых, продолжить популяризацию контента Камчатского края на федеральных площадках», — сказал Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Помимо информативной составляющей выставки, гости также могли пройти все этапы подготовки к путешествию на полуостров. Для этого работали тематические зоны с красочными изображениями Камчатки, зона покупки авиабилетов и консультаций с туроператорами, зона «Гастропутешествие», а также магазин брендированной одежды и сувениров «Береги Камчатку» и зона искусственного интеллекта для печати открыток.

Следующей федеральной площадкой, где будет представлен наш Камчатский край, станет Восточный экономический форум во Владивостоке. Традиционно на ВЭФ-2024 организована выставка «Улица Дальнего Востока», где свои тематические площадки представляют регионы Дальневосточного федерального округа.

Камчатский край в рамках Восточного экономического форума на выставке «Улица Дальнего Востока» представит гостям виртуальное туристическое путешествие по камчатскому полуострову.

Выставка проходила с ноября 2023 года по июль 2024 года в Москве.