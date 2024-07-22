Средняя школа №9 на Камчатке преобразится к новому учебному году

Межведомственная комиссия продолжает контролировать реализацию нацпроектов в Петропавловске-Камчатском. Состоялась выездная проверка в Средней школе №9, где в рамках национального проекта «Образование» производится капитальный ремонт спортивного зала с раздевалками, санузлами, тренерской, душевыми и техническими комнатами, а также закупкой нового спортивного оборудования и инвентаря.

В состав мониторинговой группы вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, депутаты краевого Парламента и Городской Думы, специалисты из прокуратуры и активисты ОНФ. Участие в проверке приняли представители подрядчика и заказчика работ, а также руководство образовательного учреждения.

«Здесь работает несколько подрядчиков, поэтому важно, чтобы их работы были синхронизированы. Комиссия отметила необходимость ускорения проведения работ, при этом подчеркнув, что главное – чтобы не пострадало качество», – сообщил депутат Законодательного собрания Камчатского края Владимир Агеев.

В ходе мониторинга участники комиссии ознакомились с поэтапным графиком выполнения ремонтных работ в спортивном зале и прилегающих к нему помещениях.

«Работы в школе проводятся действительно масштабные. И у комиссии возникло опасение, что возможен сдвиг сроков окончания ремонта. Поэтому подрядчикам и руководителю школы были даны рекомендации по привлечению большего количества работников на объект для того, чтобы успеть реализовать проект в установленные сроки», – рассказала депутат Городской Думы Петропавловска-Камчатского Мария Белкина.

Ремонт спортивного зала – лишь часть работ, которые проводятся сегодня в школе.

«В рамках капитального ремонта в этот летний сезон проводятся работы по обновлению фасада школы и третьего этажа, где планируется создание Школы детских инициатив и Движения первых. Также это капитальный ремонт спортивного зала и санузлов на первом этаже. Новое оборудование для спортзала закуплено в рамках проекта "Успех каждого ребёнка", также приобретено оборудование и мебель для нескольких кабинетов школы», – уточнил директор школы Николай Селезнёв.

Добавим, что к началу учебного года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Образование» в краевой столице капитально отремонтируют три школы. На сегодня работы ведутся в школах 9, 36 и 45 Петропавловска-Камчатского.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о продлении программы капитального ремонта детских садов, школ и учреждений среднего профессионального образования Камчатки до 2030 года.

Задачи межведомственной комиссии – своевременный контроль за соответствием выполняемых работ техническому заданию, выявление рисков и дефектов на всех этапах исполнения контрактов, выявление необходимости организации дополнительных работ, взятие на контроль вопросов, возникающих в процессе реализации ремонта.