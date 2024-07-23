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  4. Школу и детский сад построят в новом микрорайоне Петропавловска

Школу и детский сад построят в новом микрорайоне Петропавловска

10:05
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Школу и детский сад построят в новом микрорайоне Петропавловска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил строящийся микрорайон «Северный» в Петропавловске-Камчатском. Как сообщил глава региона по итогам осмотра, на территории микрорайона возведут детский сад и школу. Сейчас на объекте уже залит фундамент первого из многоквартирных домов. Первые 29 тысяч квадратных метров жилья – 402 квартиры – появятся до конца 2025 года.

«Отдельно хочу отметить необходимость синхронизации строительства и социальной инфраструктуры — детского сады и школы. Сейчас проектировщик приступает к разработке проектно-сметной документации. Очень важно отработать, чтобы уже сейчас начинать включать объекты в федеральные программы для получения федерального финансирования. Прошу министерство образования и Александру Лебедеву, как курирующего зампреда, в полную силу заниматься этой задачей», — сказал Владимир Солодов.
Первую очередь строительства многоквартирных жилых домов планируют завершить к концу следующего года. Строительство четвёртой очереди завершится к 2028 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.
Стоит отметить, что около 30 процентов построенного в данном микрорайоне жилья планируется к выкупу государственными органами для отдельных категорий граждан в рамках действующих социальных программ, а 70 процентов – будут выставлены застройщиками на первичный рынок жилья.

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