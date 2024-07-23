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  4. Медики Камчатки рассказали, как возникают гепатиты

Медики Камчатки рассказали, как возникают гепатиты

10:47
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Медики Камчатки рассказали, как возникают гепатиты

Источником инфекции всегда является больной человек. При вирусном гепатите А заражение чаще всего происходит через немытые овощи и фрукты, грязные руки, посуду и воду; реже – при переливании крови инфицированного донора и половым путем, рассказали в Центре общественного здоровья.

Вирусные гепатиты В, С, G распространяются при переливаниях крови и ее компонентов, некоторых медицинских вмешательствах, гемодиализе и недостаточной обработке инструментов; при татуировках, пирсинге, маникюре и педикюре, пользовании общими лезвиями, ножницами и зубными щетками, а также половым путем и при внутривенном употреблении наркотиков.

В последние годы стало больше выявляться вирусных гепатитов G и вируса ТТ (гепатит TTV), благодаря усовершенствованию диагностики. Часто встречается сочетание нескольких вирусов, например В+С или С+G, и это ведет к более быстрому развитию болезни.

При вирусном гепатите В и G существует так называемый вертикальный путь заражения – от матери через плаценту к плоду. 

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