Медики Камчатки рассказали, как возникают гепатиты

Источником инфекции всегда является больной человек. При вирусном гепатите А заражение чаще всего происходит через немытые овощи и фрукты, грязные руки, посуду и воду; реже – при переливании крови инфицированного донора и половым путем, рассказали в Центре общественного здоровья.

Вирусные гепатиты В, С, G распространяются при переливаниях крови и ее компонентов, некоторых медицинских вмешательствах, гемодиализе и недостаточной обработке инструментов; при татуировках, пирсинге, маникюре и педикюре, пользовании общими лезвиями, ножницами и зубными щетками, а также половым путем и при внутривенном употреблении наркотиков.

В последние годы стало больше выявляться вирусных гепатитов G и вируса ТТ (гепатит TTV), благодаря усовершенствованию диагностики. Часто встречается сочетание нескольких вирусов, например В+С или С+G, и это ведет к более быстрому развитию болезни.

При вирусном гепатите В и G существует так называемый вертикальный путь заражения – от матери через плаценту к плоду.