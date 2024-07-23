Механизм отслеживания поставки гуманитарных грузов в зону СВО запустили в Камчатском крае

На Камчатке запустили механизм отслеживания поставки гуманитарных грузов в зону проведения спецоперации. Он будет работать по принципу отчётности.

«Благодарю всех жителей Камчатского края, которые занимаются волонтерской деятельностью и участвуют в поддержке военнослужащих и членов их семей. Нам необходимо оказать содействие тем, кто вовлечён в добровольческую деятельность. Мы должны сделать так, чтобы желание человека “помогать” не упиралось в бюрократические рамки. В связи с этим прошу Викторию Ариарти и всех ответственных активно отработать все вопросы с волонтёрами и быть в постоянной коммуникации с ними», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания.

Посылки с гуманитарной помощью будет принимать администрация муниципалитета. Далее собранный груз приводится к единой описи при поддержке правительства Камчатского края. После этого, посылка отправится в Ростов-на-Дону, где волонтёр логистического центра связывается с военным командованием. После получения посылки граждане направляют подтверждения в районные администрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

По словам министра по делам молодёжи Камчатского края Виктории Ариарти, в Камчатском крае на регулярной основе проводится сбор гуманитарной помощи в адрес участников специальной военной операции. Всего при поддержке правительства региона было совершено 16 отправок, около 120 тонн.

«Мы проанализировали совместный опыт с общественными организациями и понимаем, что есть, над чем работать. Раньше посылки отправлялись большими партиями по мере накопления существенного тоннажа. Они хранились на складе регионального отделения общественной организации Красный Крест. С этого года нам удалось сделать так, что отправка грузов производится на ежемесячной и регулярной основе и больше посылки не копятся. Ближайшая отправка груза будет организована в течение этой неделе. Сейчас организован груз в 15 тонн», — рассказала министр по делам молодёжи Виктория Ариарти.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», за время проведения специальной военной операции приняты различные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и другие.

На региональном уровне по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова введены дополнительные меры поддержки, в том числе бесплатное горячее питание в школах, отдых в оздоровительных лагерях для детей участников спецоперации.

Напомним, получить подробную информацию о предоставляемых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей можно в Едином кол-центре Камчатского края по номеру телефона: 8-800-141-0000.

Также граждане могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: улица Топоркова, 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номеру телефона Фонда: 8 (4152) 20-15-56.