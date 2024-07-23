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  4. Спасатели на Камчатке помогли перепуганным родителям попасть домой

Спасатели на Камчатке помогли перепуганным родителям попасть домой

11:15
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Спасатели на Камчатке помогли перепуганным родителям попасть домой

В Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС помогли перепуганным родителям попасть домой, где находился 12-летний ребёнок. Это произошло вечером 22 июля на проспекте Рыбаков.

«Дежурная смена поисково-спасательного отряда приняла решение «зайти» в квартиру через окно второго этажа. Вскрыв окно с соблюдением мер безопасности, специалисты прошли в квартиру и обеспечили доступ в помещение. Ребёнок крепко спал, в медицинской помощи он не нуждался», - сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.
Спасатели дополнили, что они вскрывают дверь только в случаях угрозы жизни или здоровью. В остальных случаях нужно обращаться за помощью в платные службы.
Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.

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