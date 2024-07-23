Кинолог Анна Ечевская и белая швейцарская овчарка Лёлик вновь признаны лучшими в ДФО

Кинолог Анна Ечевская и белая швейцарская овчарка Лёлик вновь признаны лучшими в Дальневосточном федеральном округе. Подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший спасатель-кинолог МЧС России» на территории ДФО по результатам работы в 2023-2024 годах.

«Мероприятие проходило во Владивостоке в два этапа. Судьи проверяли теоретические знания кинологов и оценивали навыки послушания и ловкость собак», - сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.

«К конкурсантам предъявлялись определённые требования — спасатель не ниже третьего класса со стажем службы пять лет. Конечно, мы очень довольны результатом, хотя некоторые испытания дались Лёлику крайне нелегко — в Приморье в июле очень душно и жарко. Но мы справились и надеемся, что на всероссийском этапе удача также будет на нашей стороне», — рассказала Анна Ечевская.

Теперь Анне и Лёлику предстоит защищать честь Камчатки и Дальнего Востока в городе Ногинск Московской области.