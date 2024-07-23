Глава Камчатского края провел встречу с региональным Комитетом семей воинов Отечества

Губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с семьями участников специальной военной операции, активом регионального Комитета семей воинов Отечества, представительницами женсовета 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

«Мне важно, чтобы с женсоветом мы были постоянно на связи, чтобы могли свериться по тем вопросам, которые беспокоят. Мы продолжаем анализировать, какие меры поддержки для военнослужащих и членов их семей реализовать, работаем по совершенствованию механизма предоставления земельных участков для того. Отдельно мы занимаемся различными мерами по увековечиванию памяти погибших героев специальной военной операции. У нас продолжается издательский проект, который инициировал Александр Смышляев. Сейчас целый ряд новых книг про наших героев подготовлено», – добавил глава региона.

Экземпляр книги писателя Смышляева губернатор передал родителям погибшего участника специальной военной операции Владимира Косенькова — Александру Евгеньевичу и Наталье Алексеевне.

На встрече также обсудили детали закона о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции и членам их семей. Участницы встречи внесли предложения по совершенствованию меры поддержки, задали уточняющие вопросы главе региона. Владимир Солодов подчеркнул, что проработает предложенные инициативы.

«У нас работает закон о предоставлении земельных участков участникам военнослужащим и их семьям. В то же время, ряд вопросов применения этого закона на практике остаётся актуальным. Я попрошу проанализировать их и подготовить. Они должны сделать процедуру реализации закона более удобной и более быстрой. Все проблемные вопросы необходимо чётко отфикисировать, чтобы был результат, а участники специальной военной операции, которые имеют право на земельный участок, могли воспользоваться этой важной мерой поддержки», — поручил губернатор.

Члены женсовета предложили главе региона установить на одной обзорных площадок города надпись, посвященную участникам специальной военной операции.

«Мы бы хотели, чтобы такие встречи проходили чаще. Камчатка отличается тем, что мы все сплочённые. Мы – пример единства. Владимир Викторович, искренне благодарим Вас за внимание и оказанную поддержку. Надеюсь, что такие беседы будут регулярными», — отметила представитель женсовета Надежда Гоголева.

В декабре 2022 года в крае начал свою работу региональный штаб Комитета семей воинов Отечества, организованный на базе женсовета 40-й бригады морской пехоты. Штаб проводит тематические концерты, мастер-классы, детские праздники, а также взаимодействуют с партнёрскими организациями по привлечению членов семей участников специальной военной операции на различные конкурсы, семинары и лекции.